الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية

1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار! الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم مسيَّرات تجسس صينية فائقة السرعة تحلق فوق تايوان ملهم هندي: تصوير هلال شوال بتقنية CCD غير معتبرة شرعًا مباراة ريال مدريد وتشيلسي تغضب بنزيما من أنشيلوتي أمطار وبرد وسيول على العلا والعيص وخيبر حتى الـ10 مساءً قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على مدينة مروي وقاعدتها الجوية بالكامل.
جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق، فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيرًا إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.
وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم
وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.