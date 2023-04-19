Icon

1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي Icon بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج Icon مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة Icon النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار! Icon الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم Icon مسيَّرات تجسس صينية فائقة السرعة تحلق فوق تايوان Icon ملهم هندي: تصوير هلال شوال بتقنية CCD غير معتبرة شرعًا Icon مباراة ريال مدريد وتشيلسي تغضب بنزيما من أنشيلوتي Icon أمطار وبرد وسيول على العلا والعيص وخيبر حتى الـ10 مساءً Icon قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد فرض التحكم على مطارها

الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على مدينة مروي وقاعدتها الجوية بالكامل.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق، فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيرًا إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.

وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.

نقل الجنود المصريين

يأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم

وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم