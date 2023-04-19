الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على مدينة مروي وقاعدتها الجوية بالكامل.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق، فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيرًا إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.

وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.

نقل الجنود المصريين

يأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم

وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.