الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي لقطات لجريان شعيب عولان بمحافظة الحريق سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية نادي الهلال لا يسجل من خارج منطقة الجزاء تغريدة العاهل الأردني عقب لقاء رئيس الإمارات هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيراً إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.
" #الجيش_السوداني يتمركز داخل كل اتجاهات قاعدة مروي".. #العربية تدخل إلى #مطار_مروي بعد استعادة الجيش السيطرة عليه وترصد الأضرار فيه بعد 5 أيام من الاشتباكات #السودان pic.twitter.com/YmCKUYYSoK
— العربية (@AlArabiya) April 19, 2023
وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.
وكان الناطق باسم القوات المسلحة قد اتهم أمس ما وصفها بأطراف إقليمية ومحلية بالتورط في الأحداث في البلاد، مشيرًا إلى أنه يملك معلومات دقيقة عن عملية التآمر، وأنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.
وأضاف المتحدث أن قوات الدعم السريع هربت من مطار مروي بعدما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولاً إلى وسط الخرطوم.