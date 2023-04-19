الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي

أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيراً إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة، بعد 5 أيام من الاشتباكات.

" #الجيش_السوداني يتمركز داخل كل اتجاهات قاعدة مروي".. #العربية تدخل إلى #مطار_مروي بعد استعادة الجيش السيطرة عليه وترصد الأضرار فيه بعد 5 أيام من الاشتباكات #السودان pic.twitter.com/YmCKUYYSoK — العربية (@AlArabiya) April 19, 2023

مطار مروي

وأظهر مقطع متداول، انتشار عناصر من الجيش في مطار مروي بعد اعتقال قائد بقوات الدعم السريع هناك.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة قد اتهم أمس ما وصفها بأطراف إقليمية ومحلية بالتورط في الأحداث في البلاد، مشيرًا إلى أنه يملك معلومات دقيقة عن عملية التآمر، وأنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

خسائر فادحة

وأضاف المتحدث أن قوات الدعم السريع هربت من مطار مروي بعدما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولاً إلى وسط الخرطوم.