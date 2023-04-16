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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، سيطرته على قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان مع عدد كبير من المركبات والأسلحة والذخيرة والتعيينات، ضمن الاشتباكات التي نشبت بينه وبين قوات الدعم السريع في مختلف مناطق السودان.
الجيش السوداني يعلن سيطرته على قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان مع عدد كبير من المركبات والأسلحة والذخيرة والتعيينات#السودان#العربية pic.twitter.com/YDto1dOQ3Y
— العربية (@AlArabiya) April 16, 2023
وعرضت قناة العربية مقطع فيديو، يظهر خلاله قوات من الجيش السوداني لحظة سيطرتهم على قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان، وسط فرحة كبيرة.
وخلال الفيديو، ظهر سيطرة القوات السودانية على عدد كبير من المركبات والأسلحة والذخيرة والتعيينات الموجودة في مقر قيادة الدعم السريع بقطاع كردفان.
وقال الجيش السوداني في بيان له: “إن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، وأن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم”.
من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء السودانيين عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 78 آخرين في اشتباكات اليوم.
ونشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.
ونشر حساب تويتر الخاص بالقوات، مقطع فيديو، يدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.