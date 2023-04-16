الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن الاشتباكات لا تزال دائرة لكن الموقف يتجه للاستقرار.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قائد المليشيا المتمردة حميدتي قد هرب من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، على حد تعبير البيان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني، سيطرته على قواعد ميليشيات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري والنيل الأزرق.
وأكدت القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على أكبر قاعدة للميليشيات في كرري بأم درمان.
وقال الجيش السوداني إنه تمكن من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد المتمردين في قاعدة كرري، إلى جانب عربات وذخائر في ولاية النيل الأزرق.
وأضاف أن الفرقة الرابعة مشاة تستلم 35 عربة للدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها، مؤكدًا أنه لا صحة لادعاءات سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مقر القيادة العامة.
أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانًا قالت فيه إن ساعة النصر قد اقتربت، بعد الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع.
وقال البيان: “اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبًا بإذن الله”.