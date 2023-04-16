الجيش السوداني ينتشر أمام برج المراقبة في القيادة العامة

وثقت لقطات مصورة نشرها الجيش السوداني، انتشار جنوده أمام برج المراقبة في مقر القيادة العامة، بعد معارك محتدمة مع قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني ينشر صورا لانتشار جنوده أمام برج المراقبة في القيادة العامة #العربية pic.twitter.com/StJj28GAhm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 16, 2023

سيطرة قوات الدعم

من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.

ونشر حساب تويتر الخاص بالقوات، مقطع فيديو، تدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

اشتباكات السودان

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.