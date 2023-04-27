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للعمليات الإنسانية وإجلاء الأجانب

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم، أنه وافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية؛ بناء على الجهود التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي.

72 ساعة

وأعلن الجيش السوداني، تمديد الهدنة 72 ساعة للعمليات الإنسانية وإجلاء الأجانب، وفقًا للعربية عاجل.

ويأمل الجيش السوداني أن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة وعدم خرقها، وفق البيان.

وأتت موافقة الجيش النهائية الآن بعد تردد أعرب عنه عقب موافقة مبدئية أعطاها صباح الخميس.

تجدد القصف

في حين تجدد القصف الخميس، على الرغم من الهدنة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جنوب الخرطوم.

يشار إلى أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا “إيقاد” اقترحت الأربعاء، مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

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