الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم

وافق الجيش السوداني على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

اشتباكات السودان

وأدت الاشتباكات التي اندلعت في منتصف إبريل في السودان إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة.

ويشهد السودان منذ السبت معارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وهزّت الانفجارات ودوي الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الجمعة على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر.