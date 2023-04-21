مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد يضم مسجد خيف الحزامي الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم أنشيلوتي متمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني باقات الورود أيقونة الهدايا عند أهالي تبوك إنتر ميلان مستاء من تأكيد إيقاف لوكاكو أمطار ورياح على المدينة المنورة لعدة ساعات ماريغا يسعى لاستعادة بريقه مع الهلال إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 127 طنًّا من السلال الغذائية في حجة الدبيازة الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد سييرا يحلم بتكرار سيناريو 2019
وافق الجيش السوداني على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.
وأدت الاشتباكات التي اندلعت في منتصف إبريل في السودان إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة.
ويشهد السودان منذ السبت معارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وهزّت الانفجارات ودوي الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الجمعة على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر.