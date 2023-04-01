الحج توجه نصائح لضيوف الرحمن أثناء قدومهم للمملكة

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قدمت وزارة الحج والعمرة، عددًا من النصائح لضيوف الرحمن أبرزها تجنب حمل الأموال والأشياء الثمينة، عند قدومهم إلى المملكة.
وقالت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لأن ضيف الرحمن واعٍ، فهو لا يحمل مبالغ نقدية غير ضروريّة، عند قدومه إلى المملكة”.
ونشرت الوزارة إنفوجراف أوضحت فيه الأموال والمواد التي ينصح بتجنب حملها أثناء القدوم للمملكة.
– لا يجب حمل نقود لأكثر من 60 ألف ريال.
ـ السبائك الذهبية.
ـ الأحجار الكريمة.
ـ المعادن الثمينة بشكل عام.