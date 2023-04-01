الحج توجه نصائح لضيوف الرحمن أثناء قدومهم للمملكة

قدمت وزارة الحج والعمرة، عددًا من النصائح لضيوف الرحمن أبرزها تجنب حمل الأموال والأشياء الثمينة، عند قدومهم إلى المملكة.

وقالت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لأن ضيف الرحمن واعٍ، فهو لا يحمل مبالغ نقدية غير ضروريّة، عند قدومه إلى المملكة”.

ونشرت الوزارة إنفوجراف أوضحت فيه الأموال والمواد التي ينصح بتجنب حملها أثناء القدوم للمملكة.

أموال ومواد ينصح بعدم حملها

– لا يجب حمل نقود لأكثر من 60 ألف ريال.

ـ السبائك الذهبية.

ـ الأحجار الكريمة.

ـ المعادن الثمينة بشكل عام.