الحج والعمرة تذكر بموعد إصدار تصاريح الحج: 15 شوال نصائح للحفاظ على بطارية الهاتف من التلف توقعات بـ أمطار ورياح على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً ضبط 8 مخالفات حفر آبار بالجوف خلال أيام العيد 4 آلاف بريطاني عالقون بالسودان شواطئ حقل وجهة الزائرين في عيد الفطر إحدى الرعايا تعبر عن فرحتها لحظة وصولها جدة بـ دموع الفرح هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب أصفهان الإيرانية السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم مواطن بعد إجلائه من السودان: الجواز السعودي أقوى جواز في العالم
ذكرت وزارة الحج والعمرة، من يرغب من أداء فريضة الحج، بموعد إصدار التصاريح الحج، بداية من 15 شوال، مع ضرورة استكمال أخذ التطعيمات واللقاحات.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل: هل يشترط تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للحج بالنسبة للمواطنين السعوديين من داخل السعودية؟ ليرد حساب وزارة الحج والعمرة على السائل قائلًا: يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال، وإكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة فتحت باب التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم الحج 1444، للأشخاص الذين سبق لهم أداء الحج قبل 5 سنوات أو أكثر، وذلك بدءًا من 3 إبريل الجاري، ويتاح التقديم في الحج 1444 عبر تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة.
ويستمر التقديم لحج عام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج، إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7/ 12/ 1444هـ حسب المقاعد المتاحة، فيما يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال المقبل، ويشترط إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات لإصدار التصريح، وحددت وزارة الحج آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات، قبل بداية موسم الحج بـ10 أيام.