الحزن يعم تايلند حدادًا على آخر باندا

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ساد الحزن في تايلند حدادًا على آخر باندا في البلاد، الباندا العملاقة لين هوي البالغة 21 عامًا، والتي أسرت حياتها المملكة على مدى سنوات إلى حين نفوقها ليلًا في حديقة تشيانغ ماي للحيوانات في شمال البلاد.
وكانت لين هوي التي أعارتها الصين لتايلند، الأخيرة من بين ثلاثة حيوانات باندا في تايلند. وقد عاشت بمراقبة دائمة من الكاميرات داخل حظيرة مكيفة في حديقة الحيوانات منذ سنة 2003.
وقد بدأ خطم أنثى الباندا بالنزيف وتدهورت حالتها ليلًا إلى أن فارقت الحياة، حسبما أوضح مدير الحديقة ووتيتشاي موانغمان.
وقال ووتيتشاي موانغمان: لقد ساعدنا لين هوي قدر المستطاع إلى أن غادرتنا. وسيُجري خبراء صينيون وتايلنديون تشريحًا مشتركًا لتحديد سبب النفوق.
وعمت شبكات التواصل الاجتماعي برسائل الحزن على رحيل لين هوي الذي حرم تايلند من آخر حيوانات الباندا على أراضيها.