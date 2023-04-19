الحقيبة النووية ترافق بوتين في زيارة خيرسون

نشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة خيرسون، فيما اتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعده.

حقيبة بوتين النووية

وقالت المذيعة الروسية أولغا سكابييفا إن تلك هي الحقيبة النووية للرئيس الروسي وهي محطة محمولة لنظام التحكم الآلي للقوات النووية الاستراتيجية “كازبيك”، وهو يحملها معه بانتظام، وذلك “أمر طبيعي” على حد تعبيرها.

ونشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية، مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى منطقة خيرسون، حيث اتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعده.

الحقيبة الغامضة

وقال موقع ماركة الإسباني إن “Cheget” وهي الحقيبة الغامضة التي يحملها فلاديمير بوتين في كل مكان، حقيبة نووية ستكون جزءًا من نظام قيادة وتحكم عسكري آلي؛ تسلمها الزعيم الروسي في 31 ديسمبر 1999، ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن محتوياتها إلا مرة واحدة.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان جاء عبر قناة تلفزيونية روسية، وسعت الحكومة الروسية لإثبات أنها كانت واحدة من أقوى الدول في العالم من حيث السلاح.

تهديد نووي

وأفاد الموقع الإسباني بأنه من بين أمور أخرى، ذهبوا إلى حد القول إن بإمكانهم تفعيل نظام نووي من شأنه القضاء على ملايين الأرواح في غضون دقائق.

يذكر أنه في فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ حرب أوكرانيا.