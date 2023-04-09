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بعد نهاية الشوط الأول بين الفريقين اليوم

الحكم المساعد يعتدي على نجم ليفربول في مباراة آرسنال

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الحكم المساعد يعتدي على نجم ليفربول في مباراة آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إنجلترا لحظة اعتداء الحكم المساعد في مباراة آرسنال وليفربول على اللاعب الإسكتلندي أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين التي أُقيمت عصر اليوم في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وعرض مقطع الفيديو الحكم المساعد كوستانتين هاتزيداكيس وهو يرفع مرفق يده في وجه روبيرتسون، مما أثار غضب نجم الريدز وقام زملاؤه بالتوجه نحو حكم الساحة لإثارة القضية ثم لم يحدث أي شيء، ليتجه لاعبو الريدز إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وعرضت شبكة Sky Sports مقطع فيديو أثبت الحالة، كما أضافت الشبكة أن روبيرتسون أبدى اندهاشه من تصرف الحكم المساعد، حيث اتهمه لاعب الريدز بتعمد ضربه في حلقه.

وتُحقق رابطة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز في الواقعة خلال الفترة الحالية.

أندرو روبيرتسون - ليفربول وآرسنال

ملخص مباراة ليفربول ضد آرسنال

وانتهت المباراة بين الفريقين اليوم الأحد بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث فرض آرسنال أسلوبه الهجومي منذ بداية الشوط الأول، حيث سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة مستغلًّا ارتباكًا دفاعيًّا من لاعبي ليفربول.

وفي الدقيقة الـ29، نجح اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس في إحراز الهدف الثاني لـ آرسنال من ضربة رأسية.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، قلص محمد صلاح الفارق لـ ليفربول بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

وفي الشوط الثاني أهدر محمد صلاح فرصة إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول بعد إهداره ركلة جزاء للريدز في الدقيقة الـ55.

وفي مباراة ليفربول ضد آرسنال، نجح الريدز في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الـ88 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد.

وحُسمت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، حيث أصبح رصيد آرسنال بعد التعادل 73 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد الريدز 44 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

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