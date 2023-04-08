الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تعمل معظم تقنيات المستهلك الحديثة، بما في ذلك جهاز آيفون، على بطاريات “ليثيوم أيون”، هذه البطاريات تزداد سوءًا بمرور الوقت ومع الاستخدام.

بيان أبل

أوضحت شركة أبل في مذكرة: “مع تقدم عمر بطاريات الليثيوم كيميائيًا، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها البطارية، مما يؤدي إلى فترات زمنية أقصر قبل أن يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن”.

وأضافت الشركة في المذكرة: “بالإضافة إلى سرعة انتهاء شحن البطارية، قد تنخفض قدرة البطارية على تقديم أقصى أداء فوري، أو طاقة قصوى، مع مرور الوقت”.

سبب ضعف البطارية

ونوهت أبل إلى أنه لكي يعمل الهاتف بشكل صحيح، يجب أن تكون الأجهزة الإلكترونية قادرة على الاعتماد على طاقة فورية من البطارية.

ومع تقدم عمر البطاريات كيميائيًا، يمكن أن تزداد معوقاتها، مما يقلل من قدرة الهاتف على سحب هذه الطاقة. وهذا يعني إنه بالنسبة للمستخدمين العاديين، بطارية آيفون سوف تحتفظ بشحن أقل كلما زادت مرات تشغيلها و إعادة شحنها.

الحل الأرخص

وأفادت صحيفة “الصن” البريطانية، بأنه تنخفض طاقة البطارية في الهاتف إلى 80 %، بعد شحن الهاتف 500 مرة.

تقدم أبل بدائل للبطارية مدفوعة الثمن تكلف عادة أقل من 100 دولار. وقد تجد أن أداء آيفون العام يتحسن بعد استبدال البطارية أيضًا.