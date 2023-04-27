425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022 وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة المجندات السعوديات يقدمن وجهًا إنسانيًا في استقبال الرعايا أوكرانيا تصبح أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا “تنمية” توزع 70 مليون ريال أرباحًا عن 2022
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن وصول سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان وعلى متنها 187 شخصا إلى محافظة جدة.
وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).
عمليات الإجلاء من السودان
وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).
وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).
وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).