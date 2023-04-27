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بالإضافة إلى 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية

الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن وصول سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان وعلى متنها 187 شخصا إلى محافظة جدة.

وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

عمليات الإجلاء من السودان

وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).

 

 

 

وقالت الخارجية في بيان لها: “إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيربا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

عمليات الإجلاء من السودان

وتابعت الخارجية أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119) مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).

 

 

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