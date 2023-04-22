الخارجية: إجلاء 91 سعودياً و66 من رعايا دول أخرى بينهم دبلوماسيون

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون.

القوات البحرية الملكية السعودية

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها “إنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، تم بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة”.

عدد المواطنين والأجانب

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.