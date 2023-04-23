الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي الخارجية الأردنية: نسقنا مع السعودية لإجلاء رعايانا من السودان سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد أحد نزلاء كوبر : ما بقي ولا زول في السجن تحذير من استخدام قطرات إطالة الرموش عبدالرزاق حمدالله يبحث عن هدف غائب ضد الهلال سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي فوز صعب لـ برشلونة ضد أتلتيكو مدريد رقص الخيول يميز احتفالات أهالي نجران بالعيد
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها نسقت مع السعودية لإجلاء الرعايا الأردنيين من السودان بعد اشتعال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.
وبحسب قناة العربية أفادت الخارجية الأردنية أن الطائرات الأردنية وصلت إلى مطار بورتسودان وهي الآن بطريق العودة فيما وصل عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بواسطة الطائرات الأردنية إلى حوالي 300 شخص.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.