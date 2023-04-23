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الخارجية الأردنية: نسقنا مع السعودية لإجلاء رعايانا من السودان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
الخارجية الأردنية: نسقنا مع السعودية لإجلاء رعايانا من السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها نسقت مع السعودية لإجلاء الرعايا الأردنيين من السودان بعد اشتعال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب قناة العربية أفادت الخارجية الأردنية أن الطائرات الأردنية وصلت إلى مطار بورتسودان وهي الآن بطريق العودة فيما وصل عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بواسطة الطائرات الأردنية إلى حوالي 300 شخص.

الجهود السعودية

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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