الخارجية اللبنانية تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان

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قدَّم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب شكره لقيادة المملكة على التسهيلات والمساعدة التي قدمتها لإجلاء المواطنين اللبنانيين من السودان، واستقبالهم كضيوف للمملكة في مدينة جدة، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم.
كما قدم شكره لوزير الخارجية ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على ما قدموه من تسهيلات لتأمين وصول اللبنانيين إلى المملكة بأمان.