الخارجية اليمنية: نثمن دور السعودية لإجلاء رعايانا من السودان

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أعلنت وزارة الخارجية، اليمنية عن إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين في السودان، حيث انطلقت سفينة الركاب (أمانة) من ميناء بورتسودان إلى جدة، وذلك في إطار عمليات الإجلاء المتواصلة التي بادرت بتسييرها المملكة العربية السعودية لإجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من السودان.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن العمل والتنسيق مستمر لاستكمال عملية الإجلاء في القريب العاجل، مشيرة إلى أنه تم تسيير رحلات برية لنقل الدفعة الأولى من الواصلين، من جدة إلى كل من محافظتي عدن ومأرب، انطلاقًا من التوجيهات الحكومية بهذا الشأن.
وجددت الوزارة، تقديرها لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود وتسهيلات كريمة لإجلاء اليمنيين وما تقدمه لهم من استضافة ورعاية خلال فترة تواجدهم بمدينة جدة قبل عودتهم إلى أرض الوطن.