الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة

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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في السودان لأخذ الحيطة والحذر والتواصل معها ومع السفارة عن طريق أرقام الاتصال.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:
للاتصال من داخل السودان: 00249993966666
للاتصال من داخل المملكة:
00966114067777
تحويلة:
3983
3982
الرقم الموحد:
920011114