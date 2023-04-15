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أهابت بالجميع أهمية توخي الحيطة والحذر

الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة
المواطن - فريق التحرير

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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في السودان لأخذ الحيطة والحذر والتواصل معها ومع السفارة عن طريق أرقام الاتصال.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:

للاتصال من داخل السودان: 00249993966666

للاتصال من داخل المملكة:
00966114067777

تحويلة:
3983
3982

الرقم الموحد:
920011114

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