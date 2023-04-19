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الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالاً

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالاً
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة حكم إخراج زكاة الفطر مالاً.

وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر “تويتر”، إن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.

مذهب أهل العلم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن ما عليه مذهب أكثر أهل العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة كثر من المسلمين هو أن تخرج طعامًا.

وأضاف أن زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا، وأن من يقول إن النقود هي أكثر نفعًا للفقراء لم يرد حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة وعبادة.

الزكاة عبادة وشعيرة

وأشار إلى أن مقاصد هذه العبادة والشعيرة، هي رسوخ عبادة إخراج زكاة الفطر في المجتمع وإبرازها، وحتى يكون هناك فرق بينها وبين زكاة المال، لأنها لو أخرجت نقدًا أصبح لا فرق بينهما.

وبين أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد، مشيرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.

 

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