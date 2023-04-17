“الخزف السعودي” تربح 14.7 مليون ريال

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أعلنت شركة الخزف السعودي تحقيق صافي ربح بقيمة 14.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|368,890
|396,153
|-6.88
|383,421
|-3.79
|إجمالي الربح (الخسارة)
|90,122
|121,988
|-26.12
|108,366
|-16.84
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|20,934
|53,314
|-60.73
|47,367
|-55.8
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|14,708
|51,294
|-71.33
|41,882
|-64.88
|إجمالي الدخل الشامل
|14,708
|51,384
|-71.38
|44,444
|-66.91
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي