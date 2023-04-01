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نظرًا لاحتوائها على السمن النباتي المهدرج

الخضيري يحذر من المعجنات المقلية: اختر صحتك وليس الطعم اللذيذ

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
الخضيري يحذر من المعجنات المقلية: اختر صحتك وليس الطعم اللذيذ
المواطن - فريق التحرير

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حث الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على التقليل من تناول المعجنات المقلية لذيذة الطعم والتي يدخل في صناعتها السمن النباتي المهدرج.

وقال الخضيري عبر حسابه بموقع “تويتر” “للمعلومية لا يمكن صناعة بعض المعجنات المقلية لذيذة الطعم إلا بالسمن النباتي المهدرج لذا قلل منها بشدة أو اتركها! فهي خيار غير صحي”.

انسداد الشرايين

وأضاف أن دهون هذه المعجنات قد تسبب انسداد الشرايين “وبالذات الفطائر والدونات والسينابون والمشلتت وكافة الحلويات الشرقية (الكنافة وغيرها) فاختر صحتك وليس الطعم اللذيذ”.

وكان الخضيري ذكر في وقت سابق أن معظم محلات ومصانع ومخابز الحلويات وصناعة الخبز والمقليات والمخبوزات والمعجنات والمقالي والبسكويت المزدوج المتلاصق يستخدمون جميعهم السمن النباتي المهدرج، نظرًا لأن له صفات الحفظ والطعم والاستدامة على الأرفف لعدة أشهر.

خطر السمبوسة

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكدت في وقت سابق، أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

وقالت الهيئة إن الزيوت المهدرجة جزئيًا ممنوع استخدامها في المنتجات الغذائية بحسب اللائحة الفنية الصادرة منها “الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة” رقم (SFDA.FD2483).

ولفتت إلى أن الاستهلاك المفرط من الدهون يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والسمنة، لذا يجب عدم تناولها بكميات كبيرة، ويمكن تحضيرها منزليًا بطرق صحية أكثر عن طريق الفرن أو الشواء.

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