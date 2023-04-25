الخطوط السعودية تحتفي بطاقم رحلتها عقب إجلائهم من السودان

وثق مقطع فيديو، احتفاء الخطوط السعودية في مطار الملك خالد بالرياض بطاقم الرحلة التي تعرضت للاستهداف في مطار الخرطوم، بعد نجاح إجلائهم من السودان.

فيديو | الخطوط السعودية في مطار الملك خالد في الرياض تحتفي بطاقم الرحلة، التي تعرضت للاستهداف في مطار الخرطوم، بعد نجاح إجلائهم من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان #الإخبارية pic.twitter.com/srMkDoQO9O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2023

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، تجمع منسوبي الخطوط السعودية للاحتفاء بعودة زملائهم بعد تعرض طائرتهم للاستهداف في مطار الخرطوم، حيث استقبلوهم بكل ترحاب وسعادة، مقدمين لهم الهدايا.

وتم توجيه الشكر للقيادة الرشيدة التي تولي الإنسان الاهتمام، وتجعله في المركز الأول.

وقال أحد أفراد الطاقم: “نحن مدينون لحكومة المملكة ومدينون لإدارة الخطوط كاملة لمساعدتهم لنا في العودة في وقت قياسي جدًّا”.

جهود مضنية

وأضاف: “في الحقيقة تهيأنا للمكوث هناك لمدة 6 أيام وكنت أطلب من الطاقم أن يرتاحوا لأن الجميع كانوا يعملون ما في وسعهم لمساعدتنا.. وكانت مفاجأة سارة لنا جدًّا إذ قاموا بإجلائنا في وقت قصير ونحن هنا الآن”.

ومن المقرر أن يقام احتفال كبير بمناسبة عودة الطاقم، وذلك في جدة مع المدير العام والرؤساء التنفيذيين.

إطلاق نار

وكانت الخطوط السعودية أعلنت يوم 15 إبريل، أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض ولحقت بها أضرار.

وأضافت أنه تم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تمت إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان؛ حفاظًا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.