طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء منصة إحسان جاهزية وموثوقية بلجنة إشرافية انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز مجتمعنا جُبل على احترام كبار السن وتوقيرهم طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– طاقم الخدمة الجوية.
– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.
– تذاكر مخفضة.
– تأمين طبي.
– عروض وتخفيضات الموظفين.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- للرجال:
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