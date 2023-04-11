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لحملة (الثانوية) فأعلى

الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات:

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

من الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات

– تذاكر مخفضة.
– تأمين طبي.
– عروض وتخفيضات الموظفين.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- للرجال:
اضغط هنا

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