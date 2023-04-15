لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
أوضحت الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل.
وأضافت الخطوط السعودية في بيان لها “أنه على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى “السعودية” حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث”.
فيما سيتم توفير المزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شماليِّ السودان.
وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح له اليوم أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها .