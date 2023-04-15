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بعد تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم

الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

تعليق جميع الرحلات

وأضافت الخطوط السعودية في بيان لها “أنه على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى “السعودية” حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث”.

فيما سيتم توفير المزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتباكات في السودان

واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شماليِّ السودان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح له اليوم أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها .

 

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