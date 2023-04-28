الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف

أنهى نادي الخليج الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د23" الهدف الأول لـ الخليج عن طريق سوكول🔥 الفيحاء 0 × 1 الخليج #الفيحاء_الخليج | #SSC pic.twitter.com/1QRJdvFVW9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023

ونجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية معقل نادي الفيحاء.