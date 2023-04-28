خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات ضبط مخالفين لأمن الحدود حاولوا تهريب القات في جازان الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو اعتماد قرار بالإجماع من مجلس الأمن بشأن النساء الأفغانيات مروجو الحشيش والإمفيتامين في تبوك بقبضة الأمن النظام الصحي في السودان أوشك على الانهيار القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة إطلاق نار داخل ثكنة أمنية للداخلية التونسية
أنهى نادي الخليج الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د23" الهدف الأول لـ الخليج عن طريق سوكول🔥
الفيحاء 0 × 1 الخليج #الفيحاء_الخليج | #SSC pic.twitter.com/1QRJdvFVW9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
ونجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية معقل نادي الفيحاء.