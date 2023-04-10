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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يستضيف الشباب غدًا في ختام الجولة الـ23

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الخليج يستضيف الشباب غدًا في ختام الجولة الـ23
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الخليج ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الشباب، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في إنعاش حظوظه بالبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، بعد ظهوره بشكل مميز في الجولة الماضية، وفوزه على الهلال بثلاثية نظيفة، كما يأمل في تعثر النصر وخطف الوصافة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
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