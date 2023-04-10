الخليج يستضيف الشباب غدًا في ختام الجولة الـ23

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الشباب، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في إنعاش حظوظه بالبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.
على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، بعد ظهوره بشكل مميز في الجولة الماضية، وفوزه على الهلال بثلاثية نظيفة، كما يأمل في تعثر النصر وخطف الوصافة.