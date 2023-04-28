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في الجولة الـ24 من دوري روشن

الخليج يهزم الفيحاء بثلاثية

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
الخليج يهزم الفيحاء بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء.

الفيحاء يخسر بثلاثية

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الخليج هدفين عبر البرتغالي فابيو مارتينيز واللاعب الجابوني أندريه بوكو في الدقيقتين الـ55 والـ66.

الخليج والفيحاء - 445

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الخليج 20 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 25 نقطة في المركز الـ12.

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