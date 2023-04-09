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خلال العشر الأواخر من رمضان

الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444 هـ، تضمن تحديثًا لعدد من التعليمات والإرشادات التي أطلقتها مطلع الشهر المبارك، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

إرشادات مهمة

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

ويوضح دليل المعتمرين الرسائل الإعلامية للوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، إضافة إلى العديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة، ويمكن الوصول مباشرة للدليل عبر الرابط shorturl.at/cjCX3.

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