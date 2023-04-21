Icon

الدبيازة الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد  Icon سييرا يحلم بتكرار سيناريو 2019 Icon لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل اليوم Icon فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء Icon نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي Icon عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو Icon عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر Icon سعود بن نايف يستقبل المهنئين بعيد الفطر Icon تنبيه لتجنب الصلاة بالممرات المؤدية لـ المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحدى الأكلات الموروثة من الأجداد

الدبيازة الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد 

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
الدبيازة الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعّد ديبازة العيد الطبقَ الرئيسي في إفطار الأسر بمنطقة مكة المكرمة باعتبارها إحدى الأكلات الموروثة من الأجداد، التي لا يمكن أن تكتمل فرحة العيد إلا بوجودها، وتحرص الأسر عليها ويشعر الأهالي بفرحة عامرة بإعدادها، وتطبخ ليلة إعلان دخول شهر شوال، وهي عادةٌ أصيلةٌ تعلن عن إتمام شهر الخير بالصيام والقيام.

الدبيازة

وطبق “الدبيازة” أحد موروثات الأكلات الحجازية، حيث تعمل ربات البيوت على إعداده قبل نهاية شهر رمضان، وتختلف طريقة إعداده من منزل إلى آخر، وتتكون هذه الأكلة التاريخية من قمر الدين والمكسرات والتين، والمشمش المجفف، واللوز، والفستق، والصنوبر، والزبيب، والتمر المجفف، والهيل، وتطبخ بالسمن البلدي. وهي عنصر مهم على مائدة الإفطار وتزين بها الموائد وتؤكل بخبز الشريك أو السحيرة وتؤكل ساخنة وهي أكلة حلوة المذاق ومليئة بالنكهات.

مكسرات بالأساس

وقديماً كان طبق “الدبيازة” يقتصر فقط على الأثرياء، نظراً لاعتماده بدرجة كبيرة على المكسرات التي كانت باهظة الثمن وتدريجياً أصبحت في متناول الجميع، ورغم إمكانية شرائها من الخارج تفضل غالبية الأسر تحضيرها بالمنزل مع وضع لمساتهم الخاصة عليها، حيث توفر الطاقة والصحة للجسد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وتعين على النشاط الذي يبذله الإنسان في احتفالات العيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم