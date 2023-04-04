الدحيه رئيسًا لقسم الصحافة بجامعة الإمام محمد بن سعود

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أصدر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ. د. أحمد بن سالم العامري، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور سعيد بن أحمد الدحية الزهراني رئيسًا لقسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الجدير بالذكر أن الدحية حاصل على الدكتوراه في الصحافة والنشر الإلكتروني من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية كما أنه مهني متميز، حيث عمل لأكثر من ٢٠ عامًا في الصحافة السعودية فضلًا عن ترأسه للعديد من اللجان الإعلامية للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، فيما عمل مستشارًا للعديد من الجهات الحكومية والأهلية.