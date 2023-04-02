الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر

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كشف مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن هيئة الهلال الأحمر وضعت لموسم رمضان خططًا وبرامج لرفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف في الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية وفي كل من حجز النورية والزايدي والليث والكر والشرائع على مداخل مكة المكرمة، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة بما يتواكب مع الأعداد المتوقعة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال الأيام المباركة.
وأضاف بلجون أن الهيئة دشنت خلال هذا الموسم فرق الدراجات الهوائية بواقع 20 دراجة، وهي من الأفكار المستحدثة التي أدخلتها الهيئة ضمن أسطولها الإسعافي، بالإضافة إلى فرق الدراجات النارية في المنطقة المركزية، وذلك لسرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين ريثما تصل سيارة الإسعاف.
وتشارك أيضًا في خطة رمضان عربات الكوارث وهي: باص (طويق) المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات ومتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية، وأيضًا تشارك عربة الكوارث (هداج) وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين إضافة إلى 10 حقائب إسعافية.
كما تشارك العربة (سند) التي تحوي على مستهلكات طبية وتشارك العربة (ثريا) وهي سيارة قيادة وتحكم وفيها غرفة عمليات مصغرة ولديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.