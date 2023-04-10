الدراسة عن بعد اليوم بمدارس العلا

أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

مدارس العيص

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس محافظة العيص؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس مكتب تعليم العيص والقطاعات التابعة له.

مهد الذهب

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة مهد الذهب، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي اليوم الاثنين في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.