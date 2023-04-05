الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الملك خالد

أعلنت إدارة جامعة الملك خالد تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني بلاك بورد، اليوم الأربعاء؛ بسبب التقلبات الجوية.

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني البلاك بورد، لجميع كليات جامعة الملك خالد في المقر الرئيسي والمحافظات، اليوم الأربعاء.

الطقس المتوقع

أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز في بيان له أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة، بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.

أمطار وسحب

ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما أنه من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.