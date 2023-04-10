الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص الاتحاد يبتعد بصدارة دوري روشن بثنائية في الوحدة تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان دعاء الشيخ الحذيفي ليلة 19 رمضان لحظة إطلاق النار على شاب في نيويورك التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتفاق والتعاون حالة ماطرة جديدة تؤثر على السعودية تستمر لعدة أيام قارب يضل طريقه في البحر يقل 400 مهاجر أبها يزيد أوجاع الباطن بثلاثية قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس محافظة العيص؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس مكتب تعليم العيص والقطاعات التابعة له.
في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة مهد الذهب، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي ليوم الاثنين في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.
وتوقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.