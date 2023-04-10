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الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص
المواطن - واس

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس محافظة العيص؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس مكتب تعليم العيص والقطاعات التابعة له.

مهد الذهب

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة مهد الذهب، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي ليوم الاثنين في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.

وتوقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.

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