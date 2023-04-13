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الدوام عبر مدرستي

الدراسة عن بعد اليوم في مدارس سراة عبيدة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس سراة عبيدة
المواطن - واس

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أعلنَت ادارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عبر مدرستي

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بمركز الفرشة.

الطقس المتوقع

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد الاطلاع على صور الأقمار الصناعية لاحظ أن هناك تواجدًا كثيفًا للسحب الركامية الرعدية على المرتفعات وشرقها ومنطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذه السحب تتوجه لتؤثر على بعض أجزاء المناطق الشمالية ومنها منطقة الرياض وخاصة العاصمة، وكلما اتجهنا نحو الساحل الشرقي.

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