الدراسة عن بعد غدًا بمدارس محايل عسير والنماص وسراة عبيدة

أعلنت إدارات تعليم محايل عسير والنماص وسراة عبيدة، اليوم الثلاثاء، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس ليوم غد الأربعاء الموافق 14/9/1444 هـ

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.