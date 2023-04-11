الدراسة عن بعد غدًا في الطائف

قررت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الأربعاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة الطائف في بيان لها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء بالمحافظات التابعة تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي”.