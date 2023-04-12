الدراسة عن بعد غدًا في جامعة حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن، عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا الخميس، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناء على التقارير الواردة من مركز الأرصاد وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ونظرًا لاستمرار الحالة المطرية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم غد الخميس بكافة كليات الجامعة وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا”.
وكانت محافظة حفر الباطن قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس وتحويلها عن بعد، بناء على الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وشهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، هطولًا للأمطار الغزيرة، حيث تلقت جميع المراحل التعليمية في المحافظة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وأيضًا تم تعليق الدراسة الحضورية بالكليات والمعاهد التقنية.