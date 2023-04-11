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الدوام وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها

الدراسة عن بعد في جامعة أم القرى اليوم

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
الدراسة عن بعد في جامعة أم القرى اليوم
المواطن - واس

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أعلنت جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

الدوام عبر مدرستي

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم في جدة ورابغ وخليص والقريات والطائف، تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء، بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.

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