الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

الدوام عبر مدرستي

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات تعليم النماص ورجال ألمع وسراة عبيدة، تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية، والحالة المطيرة التي تشهدها البلاد.

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