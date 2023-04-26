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الدوام عبر منصة مدرستي

الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

الدوام عبر مدرستي

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات تعليم النماص ورجال ألمع وسراة عبيدة، تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية، والحالة المطيرة التي تشهدها البلاد.

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا، شمل أجزاء من منطقة القصيم، توقع- بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وشمل التحذير، الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، الشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، ويستمر التحذير حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من إبريل، كما نبه الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيولًا، وانعدامًا في الرؤية.

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