الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا

أعلنت إدارة تعليم عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

منصة مدرستي

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم عسير.

محايل عسير

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

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