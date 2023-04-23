الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بفتح سجن كوبر

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني النظامي باقتحام سجن كوبر الذي يضم قادة نظام عمر البشير وتحرير السجناء.

فتح سجن كوبر

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان له إن قادة الجيش السوداني دبروا عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد.

وتابع: إن قوات الدعم السريع إذ تدين هذا التصرف الذي يتنافى مع القوانين المحلية والإقليمية والدولية كافة، تحمل قيادة القوات المسلحة المسؤولية كاملة عن تقويض ثورة الشعب التي ضحى من أجلها الشباب والشابات بحسب قوله.

ودعا المتحدث القوى الوطنية ممثلة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمجتمع الإقليمي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

اقتحام سجن سوبا

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع سجن سوبا وقامت بإطلاق سراح كافة السجناء بحسب ما أكده السجناء أنفسهم في مقاطع متداولة عبر موقع تويتر.