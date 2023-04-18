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لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى

الدعم السريع تعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة يوم

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
الدعم السريع تعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة يوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الثلاثاء، وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وهدنة لمدة 24 ساعة.

الدعم السريع

وأكد قائد قوات الدعم السريع، الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه”.

وساطة أمريكية

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والآخر مع قائد قوات الدعم السريع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: إن بلينكن شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم.

اليوم الرابع من الاشتباكات

كما أعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية القائدين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

ومع استيقاظ العاصمة السودانية، الخرطوم، على يوم رابع من العنف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة حماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنظمات الدولية، لافتاً إلى أنه دعا قادة الفريقين المتحاربين إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة.

محادثات بشأن السودان

وأكد خلال محادثات أجراها مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ضرورة وقف إطلاق النار، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء.

كما أشار إلى أنه تواصل مع نظرائه في الإمارات والسعودية وبريطانيا بشأن الوضع في السودان.

 

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