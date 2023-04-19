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كانوا عالقين في مطار مروي خلال الاشتباكات

الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم.

 

قاعدة مروي العسكرية

وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء، : “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

وكانت قوات “الدعم السريع” قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية و الجيش السوداني.

رد القوات المسلحة المصرية

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها السبت الماضي، أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، وأنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.

وأضاف البيان”وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية”. وتابع: “وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

 

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