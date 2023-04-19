الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش الذي لا يعرف موقفه منها حتى الآن، في وقت يشتد فيه القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق أوشك على النهاية، توسطت فيه قوى دولية.

بيان الدعم السريع

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانًا مساء اليوم، قالت فيه إنها وافقت على هدنة جديدة تستمر لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان: الهدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غد الخميس 20-4-2023 .

وأكد بيان الدعم السريع، الالتزام التام بوقف كامل لإطلاق النار، ويأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

الهدنة الأولى

وستنتهي الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعًا بعيد الإعلان عن انطلاقها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.