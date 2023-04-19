الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306 مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة أستراليا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش الذي لا يعرف موقفه منها حتى الآن، في وقت يشتد فيه القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق أوشك على النهاية، توسطت فيه قوى دولية.
وأصدرت قوات الدعم السريع بيانًا مساء اليوم، قالت فيه إنها وافقت على هدنة جديدة تستمر لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان: الهدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غد الخميس 20-4-2023 .
وأكد بيان الدعم السريع، الالتزام التام بوقف كامل لإطلاق النار، ويأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.
وستنتهي الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعًا بعيد الإعلان عن انطلاقها.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.