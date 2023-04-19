Icon

الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً Icon تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306 Icon مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض Icon الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة Icon أستراليا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك Icon الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي Icon كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة Icon برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها Icon ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توقف القتال لمدة 24 ساعة

الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش الذي لا يعرف موقفه منها حتى الآن، في وقت يشتد فيه القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق أوشك على النهاية، توسطت فيه قوى دولية.

بيان الدعم السريع

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانًا مساء اليوم، قالت فيه إنها وافقت على هدنة جديدة تستمر لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان: الهدنة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غد الخميس 20-4-2023 .

وأكد بيان الدعم السريع، الالتزام التام بوقف كامل لإطلاق النار، ويأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

الهدنة الأولى

وستنتهي الهدنة الأولى بين الطرفين عند الساعة السادسة من مساء اليوم (16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن هذه الهدنة انهارت سريعًا بعيد الإعلان عن انطلاقها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الخامس على اندلاع القتال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم