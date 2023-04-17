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يبسط سيطرته الكاملة على مطار مروي

الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على مقر قيادة عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعًا من داخل مقر إقامة البرهان قرب القيادة العامة ولا تأكيد حتى الآن من الجيش.

استمرار الاشتباكات

واصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي. وسُمع دوي الانفجارات في معظم أرجاء الخرطوم.

وأشارت قناة العربية إلى تحليق للطيران الحربي السوداني فوق العاصمة الخرطوم، فيما هز انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة، وكذلك دوت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة. مع ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين إلى 97 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات، بحسب نقابة الأطباء السودانية.

مطار مروي

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها ماضية في طريقها لحسم ما سمتها معركة الشعب مع من أسمتهم أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة.

وأكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها في “تويتر”، أنها حققت انتصارات وصفتها بالكاسحة عقب المعارك التي خاضتها يومي السبت والأحد، ومن ضمنها السيطرة على مطار مروي.

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