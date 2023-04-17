ولي العهد يضع مصلحة المملكة ومواطنيها في المقام الأول.. نظرة واقعية متوازنة الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر قيادة البرهان التحالف: إطلاق سراح 104 من الحوثيين بمبادرة إنسانية سعودية مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 97 أنقذوا السودان البلد الجميل وشعبه الأجمل من مصير حالك السواد وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم مدمرة أمريكية في تايوان تثير غضب الصين
أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على مقر قيادة عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعًا من داخل مقر إقامة البرهان قرب القيادة العامة ولا تأكيد حتى الآن من الجيش.
الدعم السريع ينشر مقطعا من داخل مقر إقامة البرهان قرب القيادة العامة ولا تأكيد من الجيش #العربية pic.twitter.com/VZJz6ouP5C
— العربية (@AlArabiya) April 17, 2023
واصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي. وسُمع دوي الانفجارات في معظم أرجاء الخرطوم.
وأشارت قناة العربية إلى تحليق للطيران الحربي السوداني فوق العاصمة الخرطوم، فيما هز انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة، وكذلك دوت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة. مع ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين إلى 97 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات، بحسب نقابة الأطباء السودانية.
#الدعم_السريع يبسط سيطرته الكاملة على مطار مروي
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/H8mEVdA4Bl
— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها ماضية في طريقها لحسم ما سمتها معركة الشعب مع من أسمتهم أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة.
وأكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها في “تويتر”، أنها حققت انتصارات وصفتها بالكاسحة عقب المعارك التي خاضتها يومي السبت والأحد، ومن ضمنها السيطرة على مطار مروي.