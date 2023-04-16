الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري

نشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.

ونشر حساب تويتر الخاص بالحرمة، مقطع فيديو، يدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

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قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

أماكن سيطرة الدعم السريع

وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بجانب 3 مطارات وهم مطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى.

وأضافت في بيات: إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح السبت على قواتنا المتواجده في أرض المعسكرات بسوبا وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات.

وتابع: إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعديًا واضحًا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس. ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب.

اشتباكات السودان

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.