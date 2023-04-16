مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
نشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.
ونشر حساب تويتر الخاص بالحرمة، مقطع فيديو، يدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.
عاجل
قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC
— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023
وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بجانب 3 مطارات وهم مطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى.
وأضافت في بيات: إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح السبت على قواتنا المتواجده في أرض المعسكرات بسوبا وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات.
وتابع: إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعديًا واضحًا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس. ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب.
واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.