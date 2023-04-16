Icon

مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث Icon السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة Icon الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري Icon شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول Icon أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام Icon الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد Icon إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد Icon ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح Icon جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية Icon سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضمن إطار اشتباكات السودان العنيفة

الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.

ونشر حساب تويتر الخاص بالحرمة، مقطع فيديو، يدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

أماكن سيطرة الدعم السريع

وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بجانب 3 مطارات وهم مطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى.

وأضافت في بيات: إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح السبت على قواتنا المتواجده في أرض المعسكرات بسوبا وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات.

وتابع: إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعديًا واضحًا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس. ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب.

اشتباكات السودان

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎