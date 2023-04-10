الدفاع الأمريكية تدرس مخاطر تسريب الوثائق السرية

هموم المواطن واحتياجاته في قلب اهتمام القيادة.. صورة نموذجية وفد إيراني يزور الرياض قريباً لمناقشة فتح السفارة هروب عروس بعد إطلاقها النار احتفالاً بزفافها تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة هذا ما نحتاجه اليوم للخلاص من وجع هؤلاء الحمقى وتعاستهم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة أسر التوحد تدخل غينيس بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل فرصة اتفاق سلام تاريخي تلوح في أفق اليمن السعيد اهتمام محمد بن سلمان ورفعه للملك بتمديد حساب المواطن يؤكد تلمس الاحتياجات ومساندة المستحقين مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد
تعمل الولايات المتحدة على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب وثائق سرية تتعلق خصوصًا بالحرب في أوكرانيا حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.
وكشف التسريب لوثائق سرية، الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، أنه لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا لكنه يتعلق أيضًا بتحليلات حساسة جدًا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ “بوشر التعاون بين الوكالات لتقييم تأثير تسريب هذه الوثائق المصورة على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا”.
وأفاد تحليل وسائل إعلام أمريكية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة الاستخبارات الأمريكية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي.
وتحاول وزارة العدل الأمريكية التي فتحت تحقيقًا السبت الماضي، تحديد مصدر التسريبات وما زالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.
وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أميركية، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.