الدفاع: القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر
قالت وزارة الدفاع: إن القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية.
مهمّة إجلاء إنسانية.. تنفذها #القوات_البحرية بكفاءة واحترافية.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/3E1kKnB9V0
— وزارة الدفاع (@modgovksa) April 26, 2023
ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقطات توثق أدوار منسوبيها في مساعدة الرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان.
بدوره، أكد اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، قائد الأسطول الغربي، أن القوات البحرية الملكية السعودية نفذت عمليات إجلاء للرعايا السعوديين وغيرهم من جمهورية السودان؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتابع، أن هذه العمليات نفذت بعد تخطيط دقيق أشرف عليه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وتابعه في أدق تفاصيلها قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مشيرًا إلى أن المملكة أثبتت أنها سباقة في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يرغب في ذلك وجميع من يشاركون في هذه العمليات يشعرون بالفخر والاعتزاز.