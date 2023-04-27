الدفاع: القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية

قالت وزارة الدفاع: إن القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقطات توثق أدوار منسوبيها في مساعدة الرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان.

عمليات الإجلاء

بدوره، أكد اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، قائد الأسطول الغربي، أن القوات البحرية الملكية السعودية نفذت عمليات إجلاء للرعايا السعوديين وغيرهم من جمهورية السودان؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تقديم يد العون

وتابع، أن هذه العمليات نفذت بعد تخطيط دقيق أشرف عليه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وتابعه في أدق تفاصيلها قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، مشيرًا إلى أن المملكة أثبتت أنها سباقة في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يرغب في ذلك وجميع من يشاركون في هذه العمليات يشعرون بالفخر والاعتزاز.